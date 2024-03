Juve, Zazzaroni: “Le mie fedeltà cambiano spesso. Una di queste è Allegri”

"Sui social media, assistiamo al trionfo dell'adulazione artistica. Ho sempre ammesso di essere un po' di parte, ma in generale onesta: le mie fedeltà cambiano spesso - e ovviamente io cambio con loro - e si chiamano Allegri, Mourinho, Ancelotti e Capello, per 40 anni è stato Mancini, per non parlare degli indimenticabili Sinisa e Giampaolo, professionisti che portano in campo il tipo di calcio che amo. Non dimentichiamo Baggio, il mio unico e indispensabile riferimento per quindici anni. Sono stato tifoso di Inter, Juventus, Roma, Lazio, Brescia, Fiorentina, Milan e, di conseguenza, "anti" di altri club."