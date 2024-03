Juve, Zazzaroni difende Allegri: “Se gli dai i giocatori vince altri 10 anni”

Le critiche ad Allegri sono ormai all'ordine del giorno. L'allenatore della Juve, infatti, è spesso nel mirino delle accuse per il suo stile di gioco difensivista.

I più di 1000 punti conquistati in Serie A dimostrano come il tecnico italiano sia sempre stato un vincente, che piaccia o meno.

Intervenuto su TvPlay il giornalista Ivan Zazzaroni ha voluto prendere le difese dell'allenatore della Juve: "Vedo bene Allegri, anche se Thiago Motta sta facendo un grande lavoro. Se gli dai i giocatori, Allegri vince il campionato per altri 10 anni. È secondo in classifica con una squadra nettamente inferiore rispetto all’Inter. Non è da Scudetto".