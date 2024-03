Juve, Zara: “Allegri? Il silenzio della società vale più di mille parole”

Nel suo editoriale sulla DS, Furio Zara ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue parole: "La Juventus è una squadra in difficoltà, è un progetto? Non lo sappiamo perché ha i contorni ancora sfumati. Forse è più facile dire cosa non è la Juventus. Non è una squadra all'altezza delle sue ambizioni, non è una squadra all'altezza delle sue tradizioni, non è una squadra capace di recitare quel ruolo da protagonista che per tanti decenni ha recitato nella storia del calcio italiano. Una sola vittoria nelle ultime 7 partite, è una squadra fragile, spaesata, confusa, il 21 gennaio vinceva a Lecce e andava in testa".