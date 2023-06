ESCLUSIVA JUVENEWS / Causio scatenato: “C’è stato accanimento!”

Sentenza, annesso il relativo post, pertinente?

“La fermo subito. La mia risposta è no, per tantissimi motivi. La Juventus ha fatto plusvalenze? Benissimo. Le ha fatte da sola? Perchè è stato l’unico club colpito. Inoltre non puoi colpire una squadra a stagione in corso! La penalizzazione la fai o a inizio o a fine campionato. Per non commentare quello che è successo prima di Empoli-Juventus… io ho percepito un accanimento contro i bianconeri”.

Allegri merita la riconferma?

“Per me Allegri è uno dei migliori che c’è in circolazione. Senza la penalizzazione, ha viaggiato a una media punti inferiore soltanto al Napoli, che ha fatto un cammino a sè. Se la stagione della Juve è fallimentare, cosa si dovrebbe dire di quella di Lazio, Inter o Milan, che sono passate avanti soltanto in virtù dei punti di penalità ai bianconeri? Senza penalizzazione, la Juve sarebbe tranquillamente in Champions”.

E ora? Da quali basi dovrebbe ripartire la Juve la prossima stagione?

"Dai giovani, con uno sguardo volto alla vittoria. Come fu con me e Furino: prima di meritarci la prima squadra, siamo stati in giro per altre piazze. Soltanto poi siamo tornati e abbiamo vinto. La Juve ha un grande patrimonio. Oltre a Miretti, Soule, Fagioli e Iling, ha anche i vari De Winter, Rovella, Kulusevski e McKennie che rientrano dai prestiti. Vedremo cosa accadrà. Non so nulla, ma per me la Juve può tornare a vincere subito, ripartendo dalla sua ottima base di giovani".