Juve, Zancan: “Chiesa il Kvaratskhelia dell’Italia di Spalletti”

Chiesa come Kvaratskhelia? Così sembrerebbe per Federico Zancan e per Luciano Spalletti. Secondo quanto commentato dal giornalista di Sky Sport 24, sarebbe questa l'idea del c.t della Nazionale italiana di utilizzare l'attaccante della Juventus. Un modo molto diverso da quello nel quale viene utilizzato in bianconero da mister Allegri: non più braccio destro della punta centrale nel 3-5-2, bensì nuovamente esterno del 4-3-3.