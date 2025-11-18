Juve, Yildiz titolare anche stasera in Spagna-Turchia

La Spagna, capolista del suo gruppo, chiude le sue qualificazioni per il Mondiale 2026 ospitando la Turchia che in classifica è seconda a 3 lunghezze di distanza ma che, anche in caso di vittoria a Siviglia, non potrebbe strappare agli iberici la qualificazione diretta a causa di una differenza reti decisamente distante (le Furie Rosse sono a +19).
Kenan Yildiz, purtroppo per la Juve, avrà riposo nemmeno questa sera. Nonostante il problema al ginocchio che limita la stella bianconera diverse settimane, secondo le ultime indiscrezioni del portale turco Fanatik, sarà regolarmente titolare nella sfida contro la Spagna.