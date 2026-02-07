Juve, Yildiz eletto miglior giocatore del mese dall’AIC

Kenan Yildiz, nominato calciatore del mese dall'Associazione Italiana Calciatori(AIC).

La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Kenan Yildiz è stato eletto come miglior giocatore del mese di gennaio dall’AIC:

“L’inizio di 2026 ha confermato la crescita della Juventus di Mister Spalletti. Sotto la sua guida, infatti, i bianconeri hanno messo a referto quattro vittorie in un mese intenso come quello di gennaio, rallentati soltanto da qualche gara sfortunata.

Kenan si è aggiudicato il premio superando di poco la concorrenza di Martin Baturina, in forza al Como.

Non sono soltanto i numeri a raccontare il suo impatto nello scorso mese, come – per esempio – il pesantissimo gol che ha messo in ghiaccio il match contro il Napoli. A parlare è la sua sensibilità tecnica, quel modo unico di accarezzare il pallone che appartiene a una strettissima cerchia di calciatori, senza dimenticare la sua imprevedibilità che lo porta a creare costantemente pericoli puntando l’uomo in ogni zona del campo e la sua leadershipperchè Yildiz è vero che ha soltanto 21 anni, ma è considerato uno dei profili più dominanti dell’intero campionato.

Avanti così, Kenan!”