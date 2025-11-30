Juve, Yildiz da coccolare: in casa è il più determinante d’Europa!

Il numero 10 della Juve, Kenan Yildiz, grazie alla doppietta contro il Cagliari ha raggiunto un primato nei top 5 campionati europei

Doppietta e uomo partita. Kenan Yildiz è stato il giocatore simbolo della vittoria della Juve contro il Cagliari, allo Stadium. Il numero 10, dopo un evidente periodo di calo fisico, ha riacceso la fiamma per ribaltare e assicurarsi il match. Grazie alla doppietta di ieri, inoltre, ha raggiunto un importante primato in Europa.

Il gioiello turco è infatti il giocatore che, nei cinque principali campionati europei, ha inciso di più esclusivamente nelle partite casalinghe. Ben sette le sue partecipazioni totali ai gol, frutto di quattro reti e tre assist. Nessun altro calciatore, nelle top 5 leghe del Vecchio Continente, ha fatto meglio del numero diez bianconero in questa stagione.