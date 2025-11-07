Juve, Yildiz convocato dalla Turchia per le sfide contro Bulgaria e Spagna

Il talento turco della Juve, Kenan Yildiz, è stato convocato dal CT Vincenzo Montella in vista delle prossime sfide internazionali

Kenan Yildiz, attaccante della Juve, è stato convocato dal CT della Turchia, Vincenzo Montella, per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Bulgaria in casa il prossimo 15 novembre e Spagna in trasferta il 18 novembre. Oltre al dieci bianconero, il tecnico italiano ha convocato anche altri 2 giocatori della Serie A, ovvero l’interista Calhanoglu e il romanista Celik.