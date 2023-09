Juve Women, alla scoperta del prossimo avversario: l’Okzhetpes

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un focus sul prossimo avversario della squadra Women in UWCL: "Seconda classificata nel campionato kazako la scorsa stagione, con 42 punti conquistati in 20 partite e a -12 dalla prima, l'Okzhetpes occupa, nell'annata sportiva in corso, la terza posizione in classifica: 8 gare già giocate in campionato, 13 punti raccolti. Il primo posto dista, al momento, 20 punti (il secondo 9), ma le ragazze di Kökşetaw hanno disputato tre gare in meno di chi le precede in classifica.