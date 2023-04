Juve Women, Montemurro: “Non posso permettermi di dare consigli ad Allegri”

La Juve Women si prepara a sfidare la Roma , big match che si prospetta particolarmente difficile per la squadra di Montemurro . Le giallorosse, infatti, sono le capoliste, ad un passo dalla vittoria dello scudetto. Intervenuto sul canale Twitch della Juve, l'allenatore della Women ha detto: " Ci aspetta una sorta di finale . Questa partita ci può dare fiducia anche per le prossime gare".

Su Allegri ha aggiunto: " Non posso permettermi di dare consigli ad Allegri , data la sua esperienza e le sua qualità come persona ed allenatore. A questo punto del campionato posso solo dire che è importante l’entusiasmo e che non bisogna avere paura di niente. Bisogna crederci fino alla fine in ogni situazione. Anche una situazione negativa può essere positiva ".

Chiosa finale su Braghin: "Lo stimo molto per quello che sta facendo alla Juve e nel calcio femminile in Italia. È una persona intelligente e matura. Ogni volta che parla ascoltiamo con grande attenzione. Abbiamo una base e sappiamo il percorso che dobbiamo fare. Dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita della Juve. Il futuro? Creiamo sempre delle basi per andare per andare avanti insieme. Sappiamo come farlo con la società, l’academy e il nuovo ciclo del nostro calcio".