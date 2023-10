Juve Women, Palis: “Qui per il progetto. Panchine? Ne ero consapevole”

Ella Palis ha rilasciato un intervista a Foot Normand. La centrocampista ha parlato della sua attuale esperienza in forza tra le fila della Juventus Women . Ecco le sue parole: "La scelta di giocare nella Juve ? Ciò che mi ha spinto a partire è stato semplicemente il progetto. Prima di tutto la Champions League, poi la Coppa Italia e ovviamente il campionato. C’è l’opportunità di vincere titoli qui. E più semplicemente, volevo vedere anche qualcos’altro, vedere come vanno le cose dai nostri vicini italiani".

La giocatrice della Juventus Women non sarebbe scoraggiata dalle numerose partite che l'hanno vista partite dalla panchina: "Sapevo che non sarei stata titolare al mio arrivo. Servirà un po' di tempo, e penso sia normale per tutte le giocatrici che cambiano squadra e campionato. La Champions? Sfortunatamente abbiamo perso contro il Francoforte, e siamo deluse per l'eliminazione, ma ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere in questa stagione".