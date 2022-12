Juve Women, Montemurro: “Bella vittoria, devo fare i complimenti alla Roma”

Al termine della partita l'allenatore bianconero Joe Montemurro ha detto: "Bella vittoria in un momento in cui stiamo giocando tantissime partite importanti. La squadra sta crescendo, i momenti di difficoltà fanno parte del calcio. In questi momenti si vede la forza del nostro lavoro e del nostro gruppo. Oggi è stata una partita importante per far vedere chi siamo e, anche se non abbiamo avuto la fluidità con cui vogliamo giocare sempre, era importante vincere. Devo fare i complimenti anche alla Roma, io voglio vedere il calcio crescere e se continuiamo ad alzare il livello mi fa piacere".