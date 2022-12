Montemurro: “Roma adesso più forte, ma ce la andremo a giocare”

Domani la squadra femminile bianconera affronterà le giallorosse, che guidano la classifica e si trovano a +6. Le parole del mister a JTV

Dopo la sconfitta subita a Londra contro l'Arsenal in Women's Champions League, la Juventus Womendomani tornerà in campo. Alle 14:30 al Tre Fontane la squadra bianconera sarà della Romaprima in classifica. Le giallorosse sono in testa a quota 30 punti, davanti a Fiorentina, a quota 25 ma con una partita in più, e proprio la Juve a 24.

Alla vigilia del match, il mister Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di JTV. Sulla sfida di Londra: "Abbiamo valutato la partita, ci sono tanti aspetti positivi. Le ragazze l’hanno giocata alla pari, forse potevamo fare un po’ meglio. Questo mi dà molta sicurezza, la mentalità è cambiata per giocare alla pari con le grandi d’Europa".

La sfida con la Roma: "Si sono allenate tutte, c’è un buon umore e per ora sono tutte a disposizione. La Roma è prima in classifica, hanno più punti di noi e hanno più punti anche in Champions. In questo momento sono più forti di noi, andremo a giocarcela come sempre in casa loro".

Il momento: "È una partita importantissima per noi, per vedere davvero il nostro valore. Dopo un momento di difficoltà si vede il valore di una squadra. Dobbiamo riuscire a essere più cattivi dal centrocampo in su. Tutte le squadre attraverso dei momenti di difficoltà. Abbiamo lavorato tantissimo".