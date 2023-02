Verso Juve Women-Milan: i racconti delle vittorie contro le rossonere

Domani la Juve Women di Montemurro affronterà il Milan in Serie A femminile. In vista della sfida il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento: "Juventus-Milan si è giocata tre volte in campionato in casa della Signora. E in tutte le occasioni hanno prevalso le ragazze bianconere per un totale di 11 gol segnati e solo 2 incassati.