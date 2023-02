Dalla fine dell’imbattibilità a Boattin: le statistiche post Juve Women-Milan

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sulla sconfitta della squadra di Joe Montemurro contro il Milan. Ecco il comunicato: "Dopo 49 gare da imbattute in casa in Serie A, le Juventus Women hanno riassaporato la sconfitta interna contro il Milan. Con il gol segnato rimane però aperta la striscia di gare consecutive in gol nella massima serie. Scopriamo le altre statistiche legate alla gara contro le rossonere, che si sono imposte 2-1.