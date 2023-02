Montemurro: “Difficile analizzare il nostro momento, non cerco alibi”

La Juventus Women oggi ha perso in casa contro il Milan per 2-1. Questa l'analisi della gara fatta dal tecnico bianconero ai microfoni di La7

Un pomeriggio amaro per la Juventus Women. La squadra bianconera oggi pomeriggio ha perso per 2-1 contro il Milan, tra le mura amiche di Vinovo. Le rossonere sono andate in vantaggio con un rigore segnato da Piemonte e poi hanno raddoppiato con la rete di Thomas. Nel finale è arrivato il gol bianconero, segnato da Sembrant. Uno dei fattori decisivi è stata l'espulsione di Boattin, in occasione del rigore che ha sbloccato il risultato.