Juve Women-Milan, tutte le curiosità in vista del big match

La Juventus Women di Joe Montemurro si prepara ad affrontare il Milan, un grande classico del calcio italiano. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato alcune statistiche e curiosità interessanti sul match: “La Juventus...

redazionejuvenews

La Juventus Women di Joe Montemurro si prepara ad affrontare il Milan, un grande classico del calcio italiano. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato alcune statistiche e curiosità interessanti sul match:

"La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 34 partite di campionato (34 successi), l’ultima squadra a segno in più partite di fila nella competizione è stata la Fiorentina, che è arrivata a 35 nel febbraio 2017.

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in sei delle sette trasferte giocate in Serie A da inizio maggio, almeno due volte in più rispetto a qualsiasi avversaria nel periodo. Il Milan tuttavia ha perso l’ultima gara di Serie A e non ha mai trovato la sconfitta in due appuntamenti consecutivi nella competizione.

Juventus (190) e Milan (169) sono due delle tre formazioni che hanno tentato più volte la conclusione nel torneo in corso (tra di loro c’è la Roma, a 176).

La Juventus è devastante nel corso dell’ultima mezz’ora di gioco in questa Serie A: in questo intervallo temporale ha messo a segno 13 reti, almeno cinque in più di ogni altra formazione. Tuttavia, nessuna squadra ha subito meno reti del Milan dal 61’ minuto di gioco in avanti (una, proprio come la Juventus).

Da quando Valentina Giacinti e Cristiana Girelli militano nei loro attuali club (dal 2018/2019), sono le due giocatrici che hanno segnato più gol in Serie A, rispettivamente 55 e 56.

Contro il Milan è arrivato il primo gol in Serie A di Andrea Stasková, nel novembre 2019. La giocatrice ceca inoltre è andata a segno contro le rossonere nella competizione anche lo scorso marzo.

I tre difensori che hanno creato più occasioni che hanno portato al tiro le compagne in questo campionato sono Linda Tucceri Cimini (15), AmandaNildén (12) e Lisa Boattin (12). Inoltre, insieme alla nerazzurra Anja Sønstevold (due) sono le giocatrici del reparto arretrato che hanno servito più di un assist nel torneo in corso (tre a testa Lisa Boattin e Amanda Nildén; due per Linda Tucceri Cimini)". (Juventus.com)