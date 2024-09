Juve Women, Gama: "Test da cui possiamo imparare molto" - JuveNews.eu

Le parole della giocatrice della Juve Women Sara Gama sui social dopo la sconfitta in amichevole contro il Lione

Sul proprio profilo X la giocatrice della Juve Women Sara Gama ha commentato la sconfitta in amichevole contro il Lione: “Un test importante da cui possiamo imparare molto. Soprattutto uno splendido rientro: bentornata Rugge”.

Un test importante da cui possiamo imparare molto. Soprattutto uno splendido rientro⚪⚫

Bentornata Rugge @10_Smarti ❣️ pic.twitter.com/XUHLRiE0XZ — Sara Gama (@SaraGama_ITA) September 7, 2024

Juve, le parole di Canzi

L’allenatore delle bianconero Canzi al termine della partita ha detto: “Il risultato, che è l’unica cosa che conta in questo sport, è negativo e quindi torniamo a casa e ci lecchiamo le ferite: se è vero che ogni volta che si perde, si impara, allora in un match amichevole come questo ci è stato insegnato tanto. Abbiamo perso tanti duelli, ma lo sapevamo che sarebbe potuto accadere contro una delle squadre più forti al mondo: la cosa positiva è che un gruppo senza personalità questa gara la straperde, invece noi abbiamo avuto la giusta reazione. Non abbiamo mollato fino alla fine: è l’aspetto comportamentale che mi interessa. Al tempo stesso però, nonostante il valore dell’avversario, potevamo fare risultato e questo deve farci capire su cosa lavorare. Tra le cose positive poi c’è il ritorno in campo di Martina Rosucci: sono molto contento di essere l’allenatore che ha assistito dalla panchina a un momento del genere. È ancora lontana dalla condizione migliore, però è in grande ripresa e sarà sempre più centrale“.