Juve Women, Sara Gama in nazionale: “Contro la Danimarca sarà dura”

Questa sera l'Italia femminile affronterà la Danimarca, match valido per l'Argarve Cup. La calciatrice della Juve è pronta alla sfida

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Inter , le bianconere delle Juve Women si preparano a due settimane di stop... almeno in campionato. E' infatti il momento di tornare in nazionale dove moltissime giocatrici bianconere saranno impegnate in giro per il mondo. L' Italia femminile di Milena Bertolini sarà impegnata nell' Argarve Cup . Questa sera la formazione Azzurra affronterà la Danimarca, quattordicesima nel Rankig Fifa.

Intervistata dalla FIGC il Ct della nazionale ha dichiarato: “ In questa competizione affronteremo avversarie di primissimo livello. Il gruppo è motivato, mi aspetto di vedere una crescita dal punto di vista tattico e alle ragazze chiederò di entrare in campo con grinta, personalità e convinzione nei propri mezzi. Le più giovani avranno l’opportunità di fare esperienza, questo mi permetterà di capire se riescono a calarsi immediatamente nel contesto internazionale”.

Tra le calciatrici danesi più temibili c'è sicuramente Pernille Harder, attaccante in forza al Chelsea. Per fortuna Sara Gama, difensore e capitano della nazionale italiana, la conosce molto bene, avendola già affrontata e sconfitta in Uefa Women Champions League. “Le ultime due sfide contro le danesi sono state delle battaglie - ha rivelato la calciatrice della Juventus, ma siamo riuscite comunque a conquistare il punticino che ci serviva per ottenere la qualificazione ad Euro 2022 sarà un test importante perché sono un’ottima squadra, una delle migliori che ho visto ultimamente, ma adesso conosciamo meglio i loro punti di forza quindi è bello affrontarle nuovamente per capire il nostro percorso di crescita a che punto è. Avremo l’opportunità di lavorare tutte insieme e provare schemi che ci serviranno nei prossimi mesi. Siamo pronte, non vediamo l’ora di cominciare”.