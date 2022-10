Dal record di vittorie a Girelli: tutte le stats post Juve Women-Fiorentina

Tutte le statistiche al termine del match di Serie A femminile tra Juve Women e Fiorentina: Girelli e non solo

Contro la Fiorentina la Juventus ha centrato la 50ᵃ vittoria casalinga in Serie A , diventando la prima squadra a riuscirci in meno di 60 sfide interne disputate nella competizione (55) nell’era dei tre punti a vittoria.

VS FIORENTINA

La Juventus è la squadra che ha registrato più vittorie (otto) e segnato più reti (20) in Serie A contro la Fiorentina.

La Fiorentina si conferma la vittima preferita di Barbara Bonansea in Serie A tra quelle attualmente nella competizione: sette reti per l’attaccante ai danni delle viola – due con il Brescia, cinque con la Juventus.

Settimo clean sheet della Juventus in Serie A nel 2022 – solo la Roma ha tenuto la porta inviolata più volte rispetto alle bianconere nel periodo (10).

La Juventus conta cinque giocatrici con almeno due gol segnati in questa Serie A – nessuna formazione finora ha fatto meglio (cinque anche per l’Inter).

Lineth Beerensteyn ha segnato quattro gol in sei presenze in questa Serie A, già il doppio di quelli che aveva firmato con il Bayern Monaco nella scorsa stagione di Bundesliga in 17 partite disputate (due).