Juve Women-Fiorentina 1-3 / Bianconere fuori dalla Coppa Italia

La Fiorentina ha superato per 3-1 la Juve Women nella gara di ritorno di Coppa Italia: le bianconere escono dalla competizione in semifinale

Il cambio in panchina non ha avuto l'effetto sperato e le ragazze allenate da Zappella escono dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina. Primo tempo in salita per la Juventus Women, sotto nel punteggio per 2-0 grazie ai gol viola siglati da Janogy e Boquete su rigore. Al secondo minuto di recupero della prima frazione, Bragonzi accorcia le distanze ma sarà solo un illusione.