Cremonese-Juventus: le reazioni social dei calciatori bianconeri

La Juventus ha ripreso il suo cammino in SerieA vincendo ieri sera contro la Cremonese per 0-1, nella prima sfida dopo la ripresa del campionato. Una vittoria che manda i bianconeri a meno sette punti dal Napoli primo in classifica, e che allunga a sette la striscia di partite che gli uomini di Allegri hanno vinto.