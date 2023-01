Juve Women, dagli esordi fino al ritorno al gol: le statistiche post Brescia

Vittoria netta per la Juve Women di Montemurro, che ieri ha battuto il Brescia in Coppa Italia per 4-1. Il club bianconero ha pubblicato alcuni interessanti statistiche sul match: "Le Juventus Women archiviano la pratica gironi di Coppa Italia Femminile e si qualificano ai quarti di finale della competizione, dove, ad aspettarle, troveranno il Chievo. Qualche dato e qualche curiosità sulla sfida contro il Brescia vinta 4-1.