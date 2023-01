Juventus Women, vittoria convincente con il Brescia per 4-1

La Juventus Women, dopo la pausa del campionato, ha sconfitto il Brescia per 4-1, giocando una buona partita.

La JuventusWomen ha battuto il Brescia per 4-1. Ecco il report dei bianconeri: "Missione compiuta per le Juventus Women. L'obiettivo era iniziare il 2023 conquistando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Femminile e le bianconere rispettano il primo proposito dell'anno nuovo. Dopo il successo per 3-1 sul Cittadella, arriva la seconda vittoria. In casa del Brescia il risultato è ancora più largo: 4-1. Vantaggio firmato Pfattner, provvisorio pareggio delle padrone di casa con Merli, poi Sembrant, Girelli e lo splendido gol di Boattin evitano sorprese. Ora il prossimo avversario in Coppa Italia sarà il Chievo. LA PARTITA La Juve si presenta a Brescia con qualche cambiamento rispetto all'esordio di Coppa Italia contro il Cittadella.

Scelte mosse dalla volontà di gestire le energie, per far arrivare il gruppo più pronto possibile alla ripartenza della Serie A, e da quella di dare spazio alle più giovani. Brescia - Juve è una splendida occasione, per esempio, per Elisa Pfattner, schierata nel ruolo di terzino destro. Occasione più che mai sfruttata, tra l'altro. Andando con ordine, l'avvio di gara è avaro di grande emozioni. La Juve conduce le danze e l'unica che prova a spezzare l'equilibrio è Boattin, ma il suo sinistro viene deviato in angolo. Non ci sono deviazioni, invece, sul cross di Pfattner al 14' che si trasforma in un tiro beffardo per Lugli e assume l'aspetto del gol del vantaggio nonché della prima rete in prima squadra per la classe 2004, grande protagonista del primo tempo.Sbloccato il match, la Juve non alza il ritmo e dà la sensazione di poter ancora far male al Brescia, ma il resto della prima frazione scivola via senza particolari acuti né da una parte né dall'altra. Tre, in realtà, le occasioni, spesso più potenziali che effettive: Brayda cerca un ambizioso destro dal limite al 18', Forcinella risponde a Magri al 22' e Grosso non riesce a calciare da ottima posizione al 30'. Al riposo si va in vantaggio 1-0.

La ripresa riprende seguendo lo stesso andamento e con un cambio tra le bianconere: esordio nell'anno nuovo per Sara Gama, che subentra a Rosucci. A scuotere la partita ci pensa, al 57', il Brescia con Merli che, a tu per tu con Forcinella, pareggia il match. La reazione della Juve è lucida. Niente affanni, ma controllo del match in attesa dell'occasione giusta. E la scelta paga. Al 72' Sembrant segna il 2-1 deviando, con il sinistro, un cross perfetto di Boattin. All'80' Cernoia sfiora il tris con una splendida conclusione dal limite che non trova lo specchio della porta per questione di centimetri, così, qualche minuto più tardi, precisamente all'86', la numero 7 bianconera veste i panni dell'assitwoman. Calcio d'angolo perfetto per la testa di Girelli che impatta di testa e, complice anche una deviazione di Barcella, batte Lugli. Il 3-1 chiude i conti, ma c'è tempo per l'ultima meraviglia del pomeriggio. In pieno recupero splendida conclusione al volo dal limite dell'area di Boattin che spedisce il pallone sotto l'incrocio dei pali e cala il poker, regalando senz'altro uno dei gol più belli della stagione. Servito il poker, la Juve sorride. Il 2023 comincia nel modo migliore e all'orizzonte c'è la Serie A: domenica 15 gennaio a Vinovo arriva il Sassuolo. Poi ci sarà tempo per pensare anche alla Coppa Italia: l'avversario ai quarti di finale sarà il Chievo. Da segnalare, a margine, gli esordi in prima squadra di Sofia Bertucci ed Eva Schatzer. Entrambe entrate molto bene in partita, entrambe, senz'altro, non dimenticheranno questa giornata".