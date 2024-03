Juve Women, Braghin: “Momento difficile. Difendiamo il secondo posto”

Braghin ha commentato la sconfitta della Juve Women in Coppa Italia: il dirigente avrebbe parlato di un momento difficile per le bianconere

Al termine del match perso in Coppa Italia contro la Fiorentina, ha parlato il direttore responsabile della Juventus, Stefano Braghin. Ecco le sue parole a caldo:"Volevo prima di tutto fare i complimenti ai nostri tifosi che ci hanno supportato per tutta la partita. Dare tutto questo supporto ad una squadra che perde va sottolineato. Volevo fare i complimenti a Schroffenegger, portiere della Fiorentina, che ha fatto una delle migliori partite che io abbia visto nel calcio femminile da un portiere. Abbiamo giocato 20 minuti brutti, con molti errori individuali ed uno spirito che era la continuazione della gara di Firenze. Negli ultimi 70 minuti ho visto tanta volontà e voglia di difendere la maglia che indossano e non lo vedevo da tempo, forse siamo stati confusionari, ma penso che dal 2-0 in poi si sia visto, nelle difficoltà, uno spirito che non vedevo da molto tempo. La squadra ha provato a ribaltare una gara in una situazione difficile".