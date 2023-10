Juve, il weekend delle giovanili: solo gioie per i bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con i risultati delle varie squadre bianconere giovanili.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui risultati delle giovanili. Ecco il comunicato: "UNDER 16 MASCHILE Il gruppo di Mister Grauso vince in trasferta a Reggio Emilia, con reti di Samb a fine primo tempo e Sturniolo alla mezz'ora della ripresa Under 16. UNDER 15 MASCHILE Torna da Reggio Emliia con i 3 punti anche la 15 di Benesperi. 0-1 il finale, decisivo il gol di Corigliano al 31' della ripresa. Under 15. UNDER 19 FEMMINILE Cinquina per la Primavera di Scarpa, che batte la Fiorentina con due reti di Bellagente e una marcatura per Sliskovic, Moretti e Termentini.

UNDER 17 FEMMINILE Nulla da fare per il gruppo di Mister Scarcella, che a Garino non passa contro il Carmagnola M U15. 3-4 il finale, per le bianconere in gol Iannaccone (2) e Oddina. UNDER 15 FEMMINILE Sabato, bella vittoria a Garino per il gruppo di Vaccariello che supera con tantissimi gol il Nichelino Hesperia. Le firme: Pronzati (3), Pepe (4), Grigolo (4), Baldassa, Sacchi, Quagliata. Tantissimi gol (ben 16) anche per le ragazze del gruppo di Vood, impegnate sempre a Garino, domenica, contro la San Luigi Santena, nel Campionato Esordienti secondo anno.

Dopo la doppietta di lunedì 9 ottobre 2023 contro la Slovenia, Eleonora Ferraresi ha segnato un pesantissimo rigore nel match contro le pari età della Scozia. La gara si è giocata al "San Vito-Gigi Marulla" di Cosenza ed è terminata 2-2. Missione compiuta, dunque, per l'Italia Under 17 femminile che con questo risultato ha strappato il pass per il Round 2 di qualificazione all'Europeo di categoria. Le Azzurrine hanno chiuso al secondo posto il Gruppo A3, alle spalle delle campionesse d'Europa in carica della Francia e a pari punti con la Scozia, ma davanti a quest'ultima per la migliore differenza reti. Tornando al percorso dell'Italia, sono stati quattro i punti ottenuti in tre gare, tre in più rispetto alla prima fase dello scorso anno. Tra le tante note positive, indubbiamente, le prove delle nostre bianconere Anna Copelli, Eleonora Ferraresi - autrice di quattro gol in tre partite -, e Michela Mariotti. Nello specifico, nell'ultima sfida disputata Ferraresi è partita titolare, mentre Copelli è subentrata nel corso del secondo tempo".

