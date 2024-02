Juve, Weah non convince: idea Mazraoui del Bayern Monaco

Novità in arrivo per la fascia destra della Juve? Weah non ha convinto e Giuntoli e Manna pensano a Mazraoui

La prima stagione di Tim Weah in Serie A non è stata fin qui convincente. L'esterno della Juve non ha mai lasciato il segno ed è ormai una riserva di Cambiaso. Per questo in vista della prossima estate potrebbe essere venduto.