Un solo acquisto e tante cessioni: il voto al mercato della Juve

Un solo acquisto e tante cessioni utili a far tornare i conti: l'analisi e il voto al mercato estivo 2023 della Juve

Il calciomercato estivo è ufficialmente finito ed è arrivato quindi il momento di fare il punto della situazione. Per la Juve è stato un mercato figlio della delicata situazione che il club sta attraversando, dedito soprattutto a far tornare i conti più che a potenziare la squadra. La rosa a disposizione di Allegri è forte ma da una società come quella bianconera ci si sarebbe aspettati molto di più.