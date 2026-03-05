Juve, votato il giocatore del mese di febbraio! Ecco chi è

Il centrale della Juve è stato eletto come Most Valuable Player del mese di febbraio, direttamente dai tifosi bianconeri

Votato su Juventus.com, dai tifosi bianconeri, il premio di miglior giocatore del mese è stato conquistato da Gleison Bremer! Il difensore brasiliano, nella prima gara del mese, contro il Parma, ha realizzato anche la prima doppietta della sua carriera. Dopo un mese ad alto livello, tuttavia, è stato costretto a fermarsi per qualche giorno a causa di un infortunio, prima del rientro contro la Roma.