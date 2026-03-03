Juve, Vlahovic vede il rientro? La gara nel mirino

La Juve può tirare un sospiro di sollievo: entro la prossima settimana Dusan Vlahovic tornerà ad allenarsi in gruppo

di Alessandro Antei

Dusan Vlahovic vede avvicinarsi sempre più il momento del rientro in campo con la maglia della Juve. Il centravanti classe 2000 è fermo ai box dallo scorso novembre a causa di una lesione muscolare di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo della gamba sinistra.

Negli ultimi giorni ha svolto lavoro personalizzato alla Continassa ma entro la prossima settimana dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Difficile ipotizzare una data per il rientro tra i convocati, ma ogni previsione ricade sulla sfida prevista per il 14 marzo contro l’Udinese.

Per mister Spalletti, il rientro di Vlahovic è fondamentale. La Juventus è in lotta per un posto in Champions League l’anno prossimo, visto il rendimento non proprio eccezionale fornito in questi 3 mesi da Jonathan David e, soprattutto, da Lois Openda.