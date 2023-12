Juve, riecco il vero Vlahovic: manca il gol ma la prestazione è super

Grandissima prestazione per Vlahovic contro la Roma: per La Gazzetta dello Sport è stato uno dei migliori in campo

Non sono stati mesi facili per Vlahovic , alle prese con tanti problemi fisici e troppo spesso criticato da tifosi e giornali. Contro la Roma , però, l'attaccante serbo ha giocato una partita di altissimo livello, la migliore di questa stagione.

Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 7 pieno in pagella: "Il top è l’assist di tacco per Rabiot, ma non l’unica cosa pregevole. Devia su Cristante e cerca il gol in tutti i modi, pure in rovesciata: Lukaku chi?".