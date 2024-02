Juve-Vlahovic, ora si va verso il rinnovo: tutti i dettagli

Il 2024 sembra essere l'anno di Vlahovic: ora la Juve tratta per il rinnovo di contratto del bomber serbo. Tutti i dettagli

Lo scorso luglio Dusan Vlahovic avrebbe potuto lasciare la Juve, pronto a trasferirsi al Chelsea in una scambio con Lukaku. Alla fine il serbo è rimasto a Torino e visti i 9 gol segnati in questo inizio di 2024 i tifosi bianconeri non possono che esserne contenti.