Juve, Vlahovic punta l’Udinese: “Tornare al 100% per dare tutto e ancora di più”

Al termine del derby d'Italia contro l'Inter Dusan Vlahovic è stato fermato da un leggero affaticamento muscolare . Niente di troppo grave per il serbo, che però ora è a rischio per la partita contro l'Udinese.

Il favorito per partire dal primo minuto è Milik con al suo fianco Chiesa. Vlahovic se ce la farà sarà in panchina altrimenti seguirà i suoi compagni dalla tribuna.

Il classe 2000 vuole però esserci e per questo si sta allenando duramente per tornare in forma. Sui social il serbo ha pubblicato una serie di foto mentre è in palestra e ha scritto: "Tornare al 100% per dare tutto e ancora di più".