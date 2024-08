Juve, Vlahovic: “Preparazione tosta. Siamo molto motivati”

Dusan Vlahovic ha parlato della stagione della Juventus ai nastri di partenza e della determinazione personale e della squadra bianconera

Intervistato per Sky Sport, Dusan Vlahovic ha parlato della preparazione pre-campionato e degli obiettivi della stagione della Juventus. Ecco le sue parole: “All’inizio di questa stagione arrivo bene, motivato, carico per aiutare la squadra e arrivo bene. Ci sono tantissime novità, sicuramente è tutto molto diverso e sicuramente ci vorrà del tempo, quello che non abbiamo, ma faremo in fretta e siamo a disposizione per imparare veloci. La nuova identità della Juventus dovrebbe già iniziare a vedersi ma siamo tutti molto motivati e a disposizione del mister per fare meglio, sarebbe perfetto se si vedesse già dalla prima giornata”.

Vlahovic: “Non mi preparavo così da due anni”

Il calciatore ha proseguito: “Abbiamo fatto una preparazione tosta, anche io sul piano personale sono due anni non facevo la preparazione con la squadra per i vari problemi fisici e adesso ho fatto tutto, mi sento bene, anche la squadra ed è sicuramente positivo”.