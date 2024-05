Juve, Vlahovic nominato giocatore del mese di aprile per i bianconeri

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Per la quarta volta in stagione Dusan Vlahovic ha vinto il premio "EA Sports FC - Player of the Month". Dopo settembre (2023, ndr), gennaio e febbraio, l'attaccante serbo è il migliore giocatore anche del mese di aprile, secondo i voti dei tifosi bianconeri su Juventus.com. Vlahovic, a segno con un gol su calcio piazzato tanto bello quanto importante per la rimonta della Juventus nella trasferta di Cagliari dello scorso 19 aprile 2024, ha sempre giocato titolare nelle quattro partite disputate ad aprile dai bianconeri. Dusan riceverà il premio come MVP del mese di aprile prima del fischio d'inizio del match contro la Salernitana, in programma domenica 12 maggio alle ore 18:00 all'Allianz Stadium".