Juve, via Vlahovic per Morata: i bianconeri sognano il ritorno dello spagnolo

Morata vuole la Juve e la Juve vuole Morata: se Vlahovic dovesse essere venduto i bianconeri punterebbero sullo spagnolo

Dopo essere stato per tutta l'estate in vendita, ora Vlahovic è di nuovo in bilico. Il serbo infatti non sembra aprire al rinnovo di contratto e per questo la Juve comincia già a pensare a un possibile sostituto.

Senza rinnovo infatti per il classe 2000 potrebbe aprirsi la strada della cessione e in questo caso il principale candidato per l'attacco bianconero diventerebbe Alvaro Morata. La Juve l'ha cercato anche la scorsa estate ma in casa Atletico Madrid Simeone ha messo il veto, e visti i numeri ha fatto particolarmente bene.

Lo spagnolo è infatti il capocannoniere di Champions League con 5 gol in 4 partite, meglio di Haaland e Mbappe. Un inizio di stagione entusiasmante per Morata, che però non ha mai dimenticato Torino e la Juve. Staremo a vedere.

