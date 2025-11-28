Juve, Vlahovic rientra in gruppo: le ultime in vista del match col Cagliari

L'attaccante serbo era stato risparmiato per il match di Champions League contro il Bodo/Glimt: le sue condizioni per la gara di domani

Arrivano buone notizie per la Juventus di Luciano Spalletti. Notizie che riguardano l’attacco bianconero e, nello specifico, Dusan Vlahovic. In effetti, stando agli ultimi aggiornamenti, i controlli effettuati dal calciatore serbo al J Medical hanno dato esito negativo. In particolare, le condizioni dell’attaccante bianconero erano state verificate dopo la trasferta di Champions League contro il Bodo/Glimt, nella quale l’ex Fiorentina è stato risparmiato da Luciano Spalletti visto l’affaticamento muscolare che doveva ancora smaltire.

Ora, però, l’attaccante serbo sta bene, e nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo. In tal senso, in vista della gara di domani contro il Cagliari, mister Spalletti potrebbe riavere a propria disposizione Dusan Vlahovic, con quest’ultimo che proverà a strappare una maglia da titolare contro i sardi nel match di domani sera all’Allianz Stadium.