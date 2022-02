Juve, Vlahovic e Dybala accoppiata vincente: gol e assist a profusione

La coppia Vlahovic-Dybala viaggia a gonfie vele e trascina al successo la Juve: riusciranno a ripetersi anche contro l'Atalanta?

Con Dusan Vlahovic e Paulo Dybala l'attacco bianconero sembra finalmente essere in buone mani. Il bomber serbo ha portato una ventata d'aria fresca all'interno dello spogliatoio bianconero, spingendo tutto il gruppo a dare il massimo. La Joya ora ha finalmente a disposizione la punta di peso di cui aveva bisogno, l'attaccante a cui fornire un assist dopo l'altro. Il bottino dopo le prime due partite insieme parla chiaro: due gol per Vlahovic (entrambi su assist dell'argentino), un gol e due assist per Dybala. Nonostante i pochissimi allenamenti insieme i due sembrano trovarsi alla perfezione e ora i tifosi bianconeri cominciano a sognare lo Scudetto, da vincere a suon di gol.