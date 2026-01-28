Juve, Vlahovic spegne 26 candeline: gli auguri della società

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, compie oggi 26 anni. A tal proposito, con una nota ufficiale, il club bianconero ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al calciatore serbo. Di seguito il comunicato della Juventus:
“Quinto compleanno in bianconero per Dusan Vlahovic che oggi, 28 gennaio 2026, compie 26 anni.
Una giornata speciale per l’attaccante serbo che proprio nel giorno della sua nascita del 2022 sbarcò alla Juventus, dando così il via alla sua avventura indossando la maglia bianconera.
Una storia fatta finora di 162 presenze in cui Dusan ha raccolto 64 gol e 16 assist, con sei reti arrivate in questa stagione equamente distribuite tra campionato e Champions League – segnate prima dell’infortunio subito nel match contro il Cagliari dello scorso 29 novembre e che lo ha tenuto fuori negli ultimi due mesi.
Agli auguri per una giornata particolare si aggiungono anche quelli di pronta guarigione da parte di tutta la famiglia bianconera: buon compleanno, Dusan!”.