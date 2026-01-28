Juve, Vlahovic spegne 26 candeline: gli auguri della società

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, compie oggi 26 anni. A tal proposito, con una nota ufficiale, il club bianconero ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al calciatore serbo. Di seguito il comunicato della Juventus:

“Quinto compleanno in bianconero per Dusan Vlahovic che oggi, 28 gennaio 2026, compie 26 anni.

Una storia fatta finora di 162 presenze in cui Dusan ha raccolto 64 gol e 16 assist, con sei reti arrivate in questa stagione equamente distribuite tra campionato e Champions League – segnate prima dell’infortunio subito nel match contro il Cagliari dello scorso 29 novembre e che lo ha tenuto fuori negli ultimi due mesi.