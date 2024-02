Juve, Vlahovic ai box: contro l’Udinese servirà un super Chiesa

La Juve si prepara a sfidare l'Udinese ma Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo non ha ancora recuperato dall'affaticamento muscolare e al massimo andrà in panchina.

L'Udinese è infatti la squadra contro cui Chiesa ha segnato più gol con la maglia della Juve in Serie A. Tre reti, di cui due nelle ultime due partite. Il classe 1997 potrebbe segnare in tre sfide consecutive contro una singola avversaria per la prima volta in carriera in Serie A TIM