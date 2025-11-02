Juve, Vlahovic a Dazn:” Sono concentrato al 100%”

Dusan Vlahovic è stato uno dei protagonisti nel match di ieri sera. Leggiamo le dichiarazioni dell’attaccante al termine della gara.

L’ attaccante serbo, autore di una grande prestazione, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria sulla Cremomese. Un’estratto delle sua intervista:

“Che corde ha toccato Spalletti? Ha dei suoi modi che sicuramente funzionano, io vorrei che rimangano tra di noi nello spogliatoio. Credo che abbiamo fatto una buona partita, potevamo sicuramente fare meglio, ma è la prima partita del mister, l’importante è aver vinto, continuiamo così, andiamo avanti”.

“Io un leader? Io faccio il mio lavoro, cerco di essere sempre dentro, concentrato al 100%, lavorando per la squadra, aiutando la squadra, fare quello che mi chiede il mister. Poi come si vede da fuori, sta a qualcun altro giudicare, questo sono io, non è che lo faccio apposta per far vedere qualcosa, ma perché veramente ci tengo. Abbiamo ottenuto tre punti importanti oggi, torniamo a Torino e riposiamo che ci aspetta un’altra partita martedì e poi sabato, dobbiamo andare alla pausa per le Nazionali io spero con due vittorie”.