Juve, i Vikings difendono Allegri: “Mister devi restare!”

Lo 0-0 della Juve contro il Milan è stato un risultato abbastanza deludente. La squadra di Allegri ha giocato meglio di quella di Pioli, ma aver conquistato solo un punto non permette ai bianconeri di avvicinarsi al secondo posto in classifica. Nonostante questo e una stagione al di sotto delle aspettative, però, la Curva della Juve continua a supportare il tecnico italiano. I Vikings in un lungo striscione hanno infatti scritto: "Mister Allegri devi restare, al Mondiale con te vogliamo andare!". Un supporto quasi incondizionato quello dei tifosi bianconeri per Max, ma il suo futuro sembra comunque essere segnato. Aumentano sempre di più le probabilità di un addio.