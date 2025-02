Juve, Vignola: “Parlare di fallimento è eccessivo”

Beniamino Vignola ha parlato della Juventus a seguito dell'eliminazione dalla Champions: per l'ex bianconero non si può parlare di fallimento

Intervistato per TJ, Beniamino Vignola ha parlato della Juventus a seguito dell’eliminazione dalla Champions League. Ecco le sue parole: “Non credo che la sconfitta possa avere ripercussioni sul campionato. Ora bisognerà cercare di dare sicurezza, specialmente da parte della società, e far di tutto per arrivare nelle prime quattro posizioni in campionato. Piuttosto questa eliminazione impedirà a loro di incassare una cifra importante, quello al giorno d’oggi è un problema. Thiago Motta è sul percorso giusto, ma ho sempre detto dall’inizio che a questa squadra manca la qualità e i giocatori con identità Juve. Parlare di fallimento è eccessivo. Questo è un momento in cui la Juventus sta cercando di trovare la sua anima. L’eliminazione dalla Champions è sempre una batosta, anche perché il Dna impone di andare avanti il più possibile in Europa”.

Vignola: “Juve ancora alla ricerca di un’identità precisa”

L'ex bianconero ha proseguito: "Le molte formazioni schierate nelle ultime settimane dimostrano che la squadra è ancora alla ricerca di un'identità ben precisa. Molti giocatori cambiano ruolo di partita in partita, nella zona chiave del campo (il centrocampo) abbiamo visto alternarsi Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners e difficilmente capiamo chi siano i titolari. C'è un po' di confusione. Poi su Vlahovic c'è una situazione strana. Domenica sera li ho visti riscaldare tutti, ma lui non si è nemmeno alzato. Sono tutti segnali che non danno una certa chiarezza e nemmeno una certa tranquillità. Thiago Motta non vede di buon occhio il fatto di giocare con due buone punte, lui preferisce schierare i molti esterni che forse sono anche troppi a conti fatti".