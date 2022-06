Juve, vice pres. Cremonese: “Fagioli e Zanimacchia? Stiamo parlando”

Il vice presidente della Cremonese Ferraroni ha parlato del mercato: discorsi aperti con la Juve per Fagioli e Zanimacchia

redazionejuvenews

Intervenuto a margine della premiazione in Regione Lombardia per la promozione in Serie A, il vice presidente della Cremonese Maurizio Ferraroni ha detto: "Avere la possibilità di essere premiati in questo modo non capita tutti gli anni. Erano tantissimi anni che mancavamo dalla massima serie e quindi è stata una grandissima soddisfazione, visto anche che il campionato è stato vinto meritatamente. Ora l'obiettivo primario è la salvezza, per noi significherebbe vincere il campionato. Siamo una società storica ma giovane da un punto di vista dirigenziale. Ci stiamo strutturando e cercheremo di allestire una squadra competitiva".

Sulla promozione in Serie A ha aggiunto: "La proprietà, il cavaliere Arvedi, ha sempre avuto successo imprenditoriale perché ci ha sempre tenuto a fare bella figura. Abbiamo vissuto un po' di anni di purgatorio, poi abbiamo avuto campionati non facili e finalmente 3-4 anni fa siamo stati promossi. Le ambizioni della proprietà sono forti, siamo consapevoli che ci sono club molto più forti sotto l'appeal dei media e del pubblico e quindi con la modestia dei cremonesi cercheremo di far bella figura. Addio di Pecchia? Sicuramente ci dispiace quando va via uno dei protagonisti della promozione. Ha accettato una nuova sfida e c'è da dare atto alla proprietà che lo ha lasciato libero nonostante il contratto biennale".

Chiosa finale sul mercato: "Cercheremo di fare un gran colpo. Non vogliamo fare pazzie perché con le cifre odierne si rischia di farsi male. Il tempo ci insegna che non sempre spendere tanto si traduce in vittorie sul campo. L'anno scorso abbiamo vinto col gruppo e non con un singolo. La campagna acquisti la stanno facendo l'allenatore e i dirigenti. Sono sicuro che lavoreranno per fare il meglio della società. Interesse per Fagioli e Zanimacchia? Stiamo parlando. Sono due giocatori molto ambiti e quindi non sarà facile, cercheremo di avere una squadra competitiva. Se questi due giocatori non torneranno, ne arriveranno altri".