Tra il rinnovo con la Juve e la Cremonese: quale sarà il futuro di Fagioli?

Il futuro di Fagioli è ancora tutto da scrivere: rinnoverà con i bianconeri o invece tornerà alla Cremonese? Il punto della situazione

redazionejuvenews

Paul Pogba è sempre più vicino a vestire di nuovo la maglia della Juventus, ma i rinforzi a centrocampo potrebbero non finire qui. I bianconeri, infatti, avrebbero bisogno di un mediano puro, di un giocatore in grado di dettare i ritmi di gioco alla squadra. Locatelli può giocare come play davanti alla difesa, ma come specificato anche da Mancini in nazionale non è quello il ruolo in cui rende di più. Investire con forza sul mercato non sarà facile e per questo la Juve potrebbe puntare su uno dei tre giovani che ha in rosa: Miretti, Rovella o Fagioli.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dario Marcolin ha parlato proprio di quest'ultimo: "S'è parlato tantissimo di Nicolò Fagioli, anche perché è stato promosso con la Cremonese: è un play davanti alla difesa che può sembrare il nuovo regista che manca in Italia. Se guardi Verratti, non è nel nostro campionato, gioca nel Psg. Da noi manca quella figura che un tempo era rappresentata dalla tradizione della tipologia di Pirlo: l'italiano che può fare la differenza. Fagioli ha segnato tre gol, ha grande visione di gioco e piedi all'altezza. Poi però c'è sempre il passaggio: dalla Cremonese alla Juve quanto può giocare? Forse a lui conviene andare in prestito per non bloccarsi nella sua crescita. In bianconero avrebbe poco spazio: in squadre tipo Sampdoria, Udinese, in quella fascia insomma potrebbe far vedere le sue qualità. E' un centrocampista che da i tempi, a Cremona non c'erano pressioni, in una grande squadra è diverso".

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni la Juve l'agente del centrocampista classe 2001. Il futuro di Fagioli, infatti, è molto incerto: terminato il suo prestito alla Cremonese, il centrocampista farà ritorno a Torino. Il suo contratto con i bianconeri, però, scadrà tra un anno e per il momento non sembrano esserci discorsi per il rinnovo. La squadra neopromossa lo rivorrebbe per il suo centrocampo: la Juve dovrà decidere se rinnovare e puntare su di lui o se invece cederlo.