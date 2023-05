Juve, verso il Milan: migliorano le condizioni di Vlahovic

Prosegue la preparazione della Juve in vista del prossimo match contro il Milan: previsto per oggi il rientro di Dusan Vlahovic in gruppo

redazionejuvenews

Per la Juventus oggi è il giorno dell'allenamento di vigilia in ottica campionato. Contro il Milan, la squadra allenata da mister Allegri si gioca le ultime residue chance di rientrare nei discorsi qualificazione Champions League. In particolare, l'attenzione è rivolta a Dusan Vlahovic, non in condizioni ottimali nelle precedenti sessioni alla Continassa.