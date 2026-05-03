La Juventus si prepara a scendere in campo nel match casalingo contro l’Hellas Verona. La gara tra i bianconeri e i gialloblù, avrà inizio alle ore 18:00.
La Juventus ospita il Verona nella 35ª giornata di Serie A. I bianconeri, sono alla ricerca di tre punti importantissimi in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Dopo il pareggio di San Siro, gli uomini di Spalletti sono chiamati a vincere contro gli scaligeri-già retrocessi- per compiere un’ulteriore passo in avanti. In attesa del match di domani della Roma e con il pareggio ottenuto ieri dal Como, la Vecchia Signora oggi ha l’occasione per allungare sul quinto posto.
In queste ore di avvicinamento alla gara, la società bianconera, ha analizzato numeri e statistiche relative alla sfida odierna. Leggiamole insieme.
I precendenti
- “La Juventus va in gol da 25 partite di fila contro l’Hellas Verona in Serie A; soltanto contro due squadre i bianconeri hanno segnato per più match consecutivi nel torneo: il Cagliari (26, tra il 1968 e il 1990) e l’Atalanta (36, tra il 1997 e il 2020).
- L'Hellas Verona non ha vinto nessuna di tutte le 34 sfide di Serie A giocate finora sul campo della Juventus - cinque pareggi e 29 sconfitte in totale; contro nessuna squadra i gialloblù hanno disputato più gare esterne senza mai vincere nel massimo campionato: 34 e nessun successo anche contro Inter e Milan.
- L’Hellas Verona è la squadra contro la quale la Juventus ha disputato più match interni in Serie A senza mai perdere: 34 (29V, 5N).
- La Juventus ha vinto sei delle ultime otto partite (2N) di Serie A contro l'HellasVerona, collezionando ben sei clean sheets nel parziale, e per un punteggio complessivo di 13-3”.
Statistiche generali
- “La Juventus non ha subito gol in sei delle ultime sette partite di campionato, comprese tutte le ultime quattro: record nel periodo (dalla 28a giornata) nei Big-5 tornei europei (a 4 clean sheets Fiorentina, Barcellona e Lille); in generale, dall'arrivo di Luciano Spalletti, quella bianconera è la squadra che ha subito meno conclusioni nello specchio (64) e che ha registrato il valore più basso di Expected Goals contro (21.6) in Serie A.
- Soltanto la Lazio ha segnato più gol (sette) dal 90' in avanti rispetto alla Juventus (sei) in questo campionato; sul fronte opposto, l'Hellas Verona è una delle quattro squadre ad avere subito più reti (sette, come Fiorentina, Genoa e Pisa) dall'ultimo minuto di gioco in poi nel torneo in corso.
- Nessuna squadra ha colpito più legni della Juventusin questo campionato: 19, come l’Inter; di questi, cinque sono stati colpiti da Kenan Yildiz: meno solo degli otto legni collezionati da Riccardo Orsolini in questa Serie A.
- Di fronte si troveranno la squadra che ha segnato meno gol di testa in questo campionato (l’HellasVerona con solo uno) e quella che dopo l’Inter (19) ne conta di più con questo fondamentale (la Juventus con 13).
- Con una sconfitta in questa partita, l'Hellas Verona - al di là dei risultati di Cremonese e Lecce - sarebbe matematicamente retrocesso in Serie B; per i veneti, si tratterebbe della 10a retrocessione della loro storia dalla A al campionato cadetto, la prima dal 2017/18”.
Focus giocatori
- “Kenan Yildiz è il giocatore di questa Serie A con più dribbling tentati (141) e andati a buon fine (73); tra chi ne ha effettuati almeno 100 nei Big-5 tornei europei in corso, solo Iliman Ndiaye (53%) e Yan Diomande (55%) vantano una percentuale di riuscita superiore a quella del turco (52%, come Marco Palestra).
- L’Hellas Verona è l’unica squadra contro cui Khéphren Thuram ha sia segnato (marzo 2025) che fornito assist (gara di andata) in Serie A. Il francese potrebbe diventare il primo giocatore della Juventus a prendere parte ad almeno un gol in tutti i primi tre incroci contro i gialloblù nel torneo da Cristiano Ronaldo nel 2021.
- Il primo (dei due) gol segnati da fuori area da Francisco Conceição in Serie A è arrivato contro l’Hellas Verona nella gara di andata; il portoghese è uno dei due attaccanti, assieme a Kenan Yildiz, ad avere percorso la maggiore distanza con movimento palla al piede in questo campionato: 5.179 metri per lui, dietro al turco, primo con 6.268 metri.
- Weston McKennie - un gol al Verona nell’ottobre 2021 - ha raggiunto in questa Serie A la doppa cifra di partecipazioni al gol (10 - 5G+5A) per la prima volta in carriera in un singolo torneo dei Big-5 campionati europei; nel dettaglio, solo una volta lo statunitense ha fornito più di cinque assist in una singola edizione di Serie A: nel 2023/24 (sette).
- Dopo il gol nell’ultimo match interno contro il Bologna, Jonathan David potrebbe andare a segno per due gare casalinghe di fila per la seconda volta in Serie A (la prima a gennaio) e prendere parte a più di 10 marcature (6G+4A in questo torneo) per il sesto campionato consecutivo nei Big-5 (tutti i precedenti cinque col Lille)”.
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