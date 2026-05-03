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Juventus

non ha subito gol in sei delle ultime sette partite di campionato, comprese tutte le ultime quattro: record nel periodo (dalla 28a giornata) nei Big-5 tornei europei (a 4 clean sheets Fiorentina, Barcellona e Lille); in generale, dall'arrivo di Luciano Spalletti, quella bianconera è la squadra che ha subito meno conclusioni nello specchio (64) e che ha registrato il valore più basso di Expected Goals contro (21.6) in Serie A.