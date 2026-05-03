Lorenzo Montipò, portiere dell’Hellas Verona e autore di una grande prestazione contro la Juventus, ha commentato la gara dell’Allianz Stadium ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Montipò

Ci sono rimpianti per questa stagione? “

Sì, non è che li aumenta, ma conferma i nostri rimpianti. Potevamo avere più punti per valide motivazioni, purtroppo non sono arrivati, ci mangiamo le mani perchè perdere la categoria è una morte sportiva per noi e per il Verona che era in Serie A da sette anni. Ne prendiamo coscienza, cercheremo l’anno prossimo, con gli obiettivi della società, ne parleremo, ma ci sarà l’intenzione di tornare subito in Serie A”.

Cosa non è andato quest’anno ? ”No, penso che ognuno abbia le proprie opinioni, ma quando le cose vanno male così trovare gli errori va fatto in un secondo momento e non durante la stagione. noi dobbiamo cercare, come abbiamo fatto oggi, di dare il massimo e di onorare la maglia e di sudarla come ci chiedono i tifosi”.

Il sul futuro quale sarà? “Sul mio futuro preferisco non esprimermi perché siamo ancora nel corso della stagione, ma se c’è necessità di restare in Serie B io chiedo ai tifosi, come hanno fatto, di darci un aiuto, una spinta, perchè ci serviranno l’anno prossimo. E noi cercheremo di tornare in questa categoria quindi avremo anche bisogno di loro”.