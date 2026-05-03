Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di DAZN per presentare la gara contro l’Hellas Verona. Di seguito le parole del capitano bianconero:

C’è il rischio di sottovalutare l’avversario? "Questo non bisogna pensarlo, sappiamo che sono retrocessi ma sono comunque una buona squadra, con giocatori di qualità. Dobbiamo pensare a noi stessi e ottenere i tre punti, perché sono punti fondamentali per il nostro obiettivo".

Siete un gruppo unito, pensi possa essere un segnale per il futuro? "Questa è la base per fare delle grandi cose. Siamo un gruppo unito e che si vuole bene. Anche chi gioca meno, è sempre attivo con noi, questa è una cosa bella e importante, e chi gioca deve dare il massimo anche per chi sta fuori".

Un in bocca a lupo a Modric? "Assolutamente, gli ho scritto in settimana, ci siamo sentiti per messaggio, per il rispetto che ho di lui. Sono cose che succedono in campo, è chiaro che è successo ad una leggenda come lui, mi spiace tantissimo, gli auguro di rientrare, di fare un gran Mondiale che si merita, perchè è un giocatore che fa bene a tutto il calcio".